Coronavirus au Maroc: 3790 nouveaux cas confirmés et 3350 guérisons en 24H

Trois mille sept cent quatre-vingt-dix (3.790) nouveaux cas d’infection au coronavirus et 3.350 guérisons ont été enregistrés au Maroc dans les dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la santé. Le nouveau bilan porte à 219.084 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 181.275 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 82,7%, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien de la Covid-19.

Le nombre de décès est passé à 3.695, avec 70 nouveaux cas recensés en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,7%. Dans le détail, on compte 1806 cas à Casa-Settat, 736 à Rabat-Salé-Kénitra et 138 dans la région de Marrakech. Plus de détails à venir.

sz