Coronavirus: au cœur d’une clinique à Casablanca (VIDEO)

Au Maroc, comme partout de par le monde, le personnel soignant est en première ligne dans la lutte contre la propagation du covid-19.

Médecins et infirmiers sont aux avants-postes, en contact direct avec les personnes infectées. Ils risquent ainsi leur vie, à tout instant, dans l’accomplissement de leur devoir professionnel et de leur mission humanitaire, avec abnégation et loyauté.

Parmi ces héros, Le Site info a rencontré plusieurs praticiens exerçant au sein de la clinique Anoual, à Casablanca. Tous ont exprimé leur volonté intrinsèque de poursuivre leur travail et de faire leur devoir malgré tous les risques encourus.

De son côté, Pr Wafaa Haddad, spécialiste en anesthésie et réanimation, a dit avoir dû laisser ses enfants en bas âge pour pouvoir consacrer son énergie aux patients ayant contracté le nouveau coronavirus. “Ou nous survivrons tous ou nous mourrons tous!”, a-t-elle cru nécessaire d’ajouter dramatiquement.

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)