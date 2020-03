Coronavirus: Après l’Espagne, le Maroc suspend ses liaisons avec l’Algérie

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre, les vols en provenance et à destination de l’Algérie.

Dans le cadre d’une approche de concertation, cette décision a été, au préalable, notifiée aux autorités algériennes.

Plus tôt dans la journée, le Maroc a annoncé avoir décidé, en concertation avec les autorités espagnoles de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols aériens et le trafic maritime de passagers, en provenance et à destination de l’Espagne.

Le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI, se sont concertés à ce sujet, à la suite des échanges qui ont eu lieu entre les chefs de gouvernements et les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères des deux pays.

En application de la décision du gouvernement marocain, la Royal Air Maroc (RAM) a annoncé la suspension, à partir de ce jeudi, de tous ses vols à destination et en provenance d’Espagne; et ce, jusqu’à nouvel ordre.

M.S.