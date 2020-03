Coronavirus: après l’annonce du 3ème cas, le ministère rassure les Marocains

Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré un troisième cas du nouveau coronavirus confirmé, d’un touriste français arrivé samedi à Marrakech.

“Dans le cadre du dispositif de veille et de surveillance épidémiologique et en exécution de sa politique de communication, le ministère de la Santé annonce à l’opinion publique qu’un troisième cas du nouveau coronavirus a été enregistré et confirmé d’un touriste français, arrivé samedi 7 mars à Marrakech et qui présentait dimanche des symptômes respiratoires”, indique le ministère dans un communiqué, précisant que le patient s’est rendu à l’hôpital et que le staff médical, qui a immédiatement soupçonné son infection, a entamé les dispositions en vigueur pour effectuer les analyses au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc, qui a confirmé l’infection au Covid-19.

Le patient est actuellement sous assistance médicale dans un hôpital à Marrakech où il est pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur, ajoute le ministère, relevant que l’état de santé de la personne infectée ne suscite pas d’inquiétudes.

Les services du ministère de la Santé ont pris les mesures nécessaires d’accompagnement dans de tels cas, conformément aux normes de sécurité sanitaire nationales et internationales.

Le ministère de la Santé continuera à communiquer avec l’opinion publique et à l’informer de toutes les nouveautés comme il le fait depuis l’apparition de cette urgence sanitaire mondiale, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)