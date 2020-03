Coronavirus: 5 nouveaux cas au Maroc, le bilan monte à 49 cas confirmés

5 nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés au Maroc dans la soirée du mardi au mercredi, portant ainsi à 49 le nombre total de cas confirmés dans le Royaume, annonce le ministère de la Santé.

Il s’agit de deux ressortissants français à Agadir, deux Casablancais de retour d’Espagne, et un Meknassi de retour d’Egypte.

Les nouveaux cas ont été confirmés après la réalisation des analyses à l’institut Pasteur-Maroc de Casablanca et au laboratoire national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l’Institut national d’hygiène à Rabat, poursuit le ministère, notant que tous ces cas sont actuellement sous assistance médicale à l’hôpital où ils sont pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

Le ministère de la Santé invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et à adhérer, en toute responsabilité et dans un esprit de patriotisme, aux mesures préventives annoncées par les autorités marocaines.

H.M.