Coronavirus : 463 cas confirmés au Maroc, le point région par région

Cent quatre (104) nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 463 le nombre total des cas de contamination lors des dernières 24H, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le nombre de décès s’établit à 26 cas jusqu’à présent, alors que le nombre de personnes guéries est de 13, a affirmé Abdelkrim Meziane Belfkih, Chef de division à la Direction d’épidémiologie au ministère, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne M24 et RIM RADIO.

Le nombre total des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’élève à 1756, a fait savoir Meziane Belfkih, ajoutant que les contaminations locales représentent 59%, contre 41% des cas importés.

Concernant l’état clinique à l’hospitalisation, le responsable précise que 14% des cas confirmés ne présentent aucun symptôme, 71% des cas sont légers, 9% sont des cas aigus et 6% des cas critiques.

La répartition des cas confirmés selon les régions fait ressortir, selon la même source, que Casablanca-Settat compte 133 cas, devant, Fès-Meknès (87 cas), Rabat-Salé-Kénitra (83), Marrakech-Safi (81), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (32), l’Oriental (16), Souss-Massa (14), Béni Mellal-Khénifra (10), Draa-Tafilalet (6) et Guelmim-Oued Noun (1), alors que les régions Laayoune-Sakia Hamra et Dakhla-Oued Eddahab demeurent toujours indemnes.

De même, 38 provinces et préfectures enregistrent au moins un cas, a noté le responsable, précisant que 130 cas ont été détectés à Casablanca, 76 à Marrakech, 49 Meknès, 40 à Rabat, 28 à Fès, 14 à Salé, 13 à Tanger-Assilah et àTétouan et 12 à Kénitra et à Shirate-Témara.

Agadir-Ida Outanane et Oujda-Angad comptent 9 chacune, Khouribga (7), Taza (6), Berkane, Errachidia et Khémisset (4 chacune), Chichaoua, Fqih Bensalah, Ifrane et Larache (3 chacune), Essaouira, Inzegane-Ait Melloul, Medieq-Fnideq et Settat (2 chacune) et Al-Hoceima, Chtouka-Ait Baha, El Jadida, Fahs-Anjra, Figuig, Guelmim, Nador, Sefrou, Sidi Slimane, Taourirt, Taroudant, Tinghir et Zagora (1 chacune).

RA