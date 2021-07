Corniche de Rabat: les visiteurs se plaignent de l’absence de toilettes publiques

Sans conteste, la corniche de la capitale est l’une des plus belles du Royaume! Pourtant, malgré les importantes réalisations entreprises par les autorités locales (élargissement de la chaussée à double voie, éclairage, passages cloutés, espaces verts, nombreux terrains de proximité, bancs publics, etc), cette magnifique corniche manque de l’essentiel: des toilettes publiques, gratuites ou même payantes.

Absence avérée, obligeant les nombreuses familles qui viennent s’y promener et admirer la belle côte atlantique d’avoir recours aux cafés et restaurants des environs, de la résidence Assabah ou autres établissements longeant la côte, afin de soulager des besoins des plus naturels et souvent pressants.

Par conséquent, Abdelali Rami a mis l’accent sur la nécessité de la création de WC publics, tout le long de la splendide corniche de Rabat. L’acteur associatif, via sa page officielle Facebook, a insisté sur le fait que les visiteurs et randonneurs, qui adorent ladite corniche, trouvent d’énormes difficultés, pour eux-même et, surtout, pour leurs enfants, afin de satisfaire leurs besoins naturels. Et de considérer qu’il s’agit bien là d’une carence hygiénique flagrante que l’on peut qualifier de véritable « crise », particulièrement pendant cette saison estivale où l’affluence des citoyens, r’batis, slaouis ou de passage à Rabat, est des plus grandes.

Ces doléances légitimes auront-elles des oreilles attentives et ces attentes des citoyens seront-elle, le plus tôt serait le mieux, entendues par les autorités concernées? Affaire à suivre et qui vivra….!

Larbi Alaoui