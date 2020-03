Coranavirus: Fizazi fustige ceux qui ne respectent pas le confinement

L’ex-cheikh salafiste Mohamed Fizazi s’est vivement insurgé contre ces dizaines de citoyens qui sont sortis dans plusieurs villes marocaines, passant ainsi outre l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités.

Lesdits citoyens invoquaient Dieu en scandant “Allah Akbar”, seul recours capable, selon eux, de sauver la Oumma et de lui permettre de vaincre le Covid-19.

Réagissant à ces comportements, dans une vidéo sur son compte Facebook, Fizazi a comparé leurs auteurs à des “brailleurs” et même à de “véritables terroristes”. Pour l’ex-salafiste, ces comportements sont avant tout une “enfreinte à la Charia” avant même d’être “une enfreinte à la loi”.

Fizazi est encore allé plus loin dans son analyse en accusant ces citoyens d’être des “paillards”, semblables aux “terroristes de Daech” et incitant au meurtre. Et d’ajouter que ceux qui ont poussé des jeunes à sortir en masse dans la rue avaient pour dessein la provocation de l’Etat et de ses institutions.

L’ancien cheikh salafiste a également lancé un appel demandant le respect des mesures préventives prises par les autorités compétentes en vue de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Et Fizazi n’a pas manqué non plus d’adresser ses vifs remerciements et sa gratitude à toutes les personnes qui sont en première ligne pour endiguer la pandémie: éléments de la sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, personnel médical et paramédical, enseignants…

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)