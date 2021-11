COP26: Benali s’entretient avec le premier vice-président de la BERD

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, s’est entretenue, mardi à Glasgow, avec le premier vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Jurgen Rigterink, en marge du sommet mondial sur le Climat (COP26).

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’examiner les projets de coopération de la BERD au Maroc, avec notamment le lancement en décembre prochain des facilités de financement pour l’économie verte aussi bien pour le secteur public que privé.

Après avoir passé en revue les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de la transition énergétique et du développement durable, les deux parties ont convenu d’examiner la possibilité de tenir des réunions régulières pour échanger sur les opportunités de partenariat entre la BERD et le Royaume, tout en soulignant l’importance de réorienter les financements en faveur des projets verts et durables.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres bilatérales organisées par la délégation marocaine présente à Glasgow, en vue de mobiliser des financements pour des projets respectueux de la nature, grâce à la coopération internationale.