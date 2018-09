Les conventions signées ce lundi devant le roi à Rabat

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et de la princesse Lalla Khadija, a présidé, ce lundi au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de présentation du bilan d’étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en oeuvre de la réforme de l’éducation et de la formation.

Au début de cette cérémonie, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, a prononcé une allocution devant le Souverain dans laquelle il a présenté les grandes lignes de ce nouveau programme.

Le président de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, Youssef El Bakkali, a également prononcé une allocution devant le roi. El Bakkali a donné un aperçu des projets et programmes sociaux menés par la Fondation au profit de ses adhérents (400.000 personnes) et dont le coût global s’élève à plus de 7 milliards de dirhams.

Par la suite, le Souverain a présidé la cérémonie de signature de trois conventions de partenariat. La première relative à l’extension et au développement du programme Tayssir, des Internats et des Cantines scolaires, a été signée par Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie et des Finances et Saïd Amzazi.

La deuxième convention a trait à la création de deux Centres de formation professionnelle dans les métiers de la santé à Rabat et à Casablanca. Elle a été signée par Mohamed Benchaaboun, Saïd Amzazi, Anas Doukkali, ministre la Santé, et Loubna Tricha, directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

La troisième convention est relative à la mise en place des filières scolaires intégrées «sport-étude» et des filières de formation professionnelle et d’enseignement supérieur au profit des sportifs. Elle a été signée par Saïd Amzazi et Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports.

S.L.