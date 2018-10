Les conventions signées ce lundi devant le roi à Marrakech

Le roi Mohammed VI a présidé, ce lundi à la place “Riad El Aârous” à Marrakech, la cérémonie de présentation des mesures prises pour la réalisation des projets inscrits dans le cadre du programme de valorisation de l’ancienne médina de Marrakech, ainsi que les programmes de réhabilitation et de mise en valeur des médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira.

Voici les quatre conventions cadre signées devant le Souverain à cette occasion:

La première convention cadre est relative au programme de réhabilitation et de mise en valeur de la Médina de Salé. Elle a été signée par Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Saaid Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Mohamed Laaraj, ministre de la Culture et de la Communication.

Elle a également été signée par Abdelouahed Kabbaj, président du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, Mohamed Mhidia, wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal, président du conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Abderhmane Ben Ali, gouverneur de la préfecture de Salé, Hammani Amehzoune, président du conseil préfectoral de Salé, Jamaa Mouaatassim, président de la commune de Salé, et Abderahmane Ifrassen, directeur général de la société Rabat Région Aménagements.

La deuxième convention cadre, relative au programme de réhabilitation et de mise en valeur de la Médina de Meknès, a été signée par Abdelouafi Laftit, Ahmed Toufiq, Abdelahad Fassi Fihri, Mohamed Sajid, Rachid Talbi Alami, et Mohamed Laaraj.

Elle a également été signée par Abdelouahed Kabbaj, Essaid Zniber, wali de la région de Fès-Meknès, Mhaned Laenser, président du conseil régional de Fès-Meknès, Abdelghani Sabbar, gouverneur de la préfecture de Meknès, Thami Lahgui, président du conseil préfectoral de Meknès, Abdellah Bouanou, président de la commune de Meknès, Raouf Mohamed Al Ismaili, président de la commune Méchouar Stinia, et Fouad Serghini, directeur général de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès.

La troisième convention cadre, relative au programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Tétouan, a été signée par Abdelouafi Laftit, Ahmed Toufiq, Abdelahad Fassi Fihri, Mohamed Sajid, Rachid Talbi Alami, et Mohamed Laaraj.

Elle a aussi été signée par Abdelouahed Kabbaj, Mohamed Yaacoubi, wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ilyas Omari, président du conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, gouverneur de la province de Tétouan, Larbi Al Matni, président du conseil provincial de Tétouan, Noureddine Al Harouchi, 1er vice-président de la commune de Tétouan, et Mounir Bouyousfi, directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord.

La quatrième convention cadre est relative au programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de la Médina d’Essaouira. Elle a été signée par Abdelouafi Laftit, Ahmed Toufiq, Abdelahad Fassi Fihri, Mohamed Sajid, Rachid Talbi Alami, et Mohamed Laaraj, Abdelouahed Kabbaj, Karim Kassi Lahlou, wali de la région de Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine, président du conseil régional de Marrakech-Safi, Adil El Maliki, gouverneur de la province d’Essaouira, Hicham Jebbari, président de la commune d’Essaouira, et Badr Kannouni, président du directoire du Holding Al Omrane.

S.L. (avec MAP)