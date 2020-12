Contrôles renforcés sur l’axe Casa-Rabat

Depuis le début de cette semaine, les automobilistes qui empruntent l’axe Casablanca-Rabat sont soumis un contrôle plus strict qu’a l’accoutumée. De nombreux témoignages sur les réseaux sociaux assurent qu’il est plus difficile d’accéder à Rabat via Casablanca ou l’inverse. Même chose pour les voyageurs qui empruntent le train ou ceux qui font la navette entre les deux villes. Plusieurs personnes qui ont l’habitude de faire l’aller-retour assez régulièrement ont été refoulées.

Même si aucune information officielle n’a filtrée, il semble évident que les autorités renforcent les contrôles compte tenu de la situation sanitaire dans les deux villes.

Rabat et Casablanca sont les deux villes les plus touchées par le Coronavirus. Mardi dernier, sur 3508 nouveaux cas d’infection au coronavirus, 1287 ont été enregistrés à Casablanca-Settat et 606 à Rabat-Salé-Kénitra. Alors que l’Etat d’urgence sanitaire est toujours en vigueur au Maroc, les chiffres montrent une légère baisse des cas de contamination de façon générale, mais le nombre de décès inquiètent les services de santé.

S.L.