Contrôles renforcés: Le Maroc veut éviter le scénario de l’Aïd-Adha 2020

À quelques jours de l’Aïd Al-Adha et suite à la hausse du nombre de cas confirmés de coronavirus, les services sécuritaires ont décidé de renforcer les mesures de contrôle aux quatre coins du Royaume. L’objectif étant d’éviter au pays une catastrophe épidémiologique que craignent plusieurs experts et d’éviter un « remake » du triste scénario de l’Aïd-Adha 2020.

Selon des sources de Le Site info, les services sécuritaires ont également prévu de sanctionner lourdement les citoyens contrevenants à l’état d’urgence sanitaire, surtout vis-à-vis des personnes qui ne sont pas en possession de justificatif ou passeport sanitaire leur permettant des déplacements inter-villes.

Pour cela, le nombre des barrages a augmenté aux accès de plusieurs villes du Royaume. Une décision qui coïncide avec l’approche de la célébration de l’Aïd Al-Adha et qui a pour rôle de limiter la mobilité des citoyens. Et, en même temps, de veiller à leur respect strict des mesures préventives, décrétées par les autorités compétentes en vue d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouveaux variants, en particulier le port correct obligatoire des masques de protection, selon les mêmes sources.

Ces dernières insistent aussi sur le fait que les services sécuritaires ont reçu l’ordre de sévir contre les personnes se déplaçant sans autorisation ou « motif valable ».

