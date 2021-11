Contrôles continus: ce qui va changer au Maroc

Le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a annoncé, lundi, la suspension de deux circulaires ministérielles rendues publiques les 15 et 16 septembre dernier et relatives aux contrôles continus au titre de l’année 2021/2022 dans les trois cycles d’enseignement.

La première circulaire porte sur le cadre de référence encadrant cette opération, alors que la seconde a trait à l’échéancier des contrôles continus unifiés et à leur pourcentage, rappelle le ministère dans un communiqué.

Le ministère précise qu’il a été décidé le maintien des dispositions d’évaluation en vigueur avant la publication desdites circulaires.

S.L. (avec MAP)