Contrôle renforcé des infractions routières: ce qui est prévu

Le gouvernement a décidé le renforcement du contrôle des infractions routières, avec l’assistance de radars nouvelle générations et autres équipements sophistiqués, capables de détecter les contrevenants au Code de la route.

Lors de la présentation de son budget sectoriel à la Chambre des représentants, le ministère du Transport et de la Logistique a affirmé la poursuite des travaux d’installation et de déploiement de radars, opérationnels en 2023, de contrôle de la vitesse, aussi bien à l’intérieur du périmètre urbain qu’extra-muros.

Ainsi, il sera procédé à l’installation de 552 radars fixes, ainsi qu’à l’acquisition de systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation des véhicules, la marque de ces derniers et leur label commercial. Ces différentes informations permettront l’amélioration et l’efficacité du traitement automatique des contraventions et la numérisation des procès verbaux. De même que des unités mobiles de contrôle routier seront mobilisées et exerceront leurs fonctions en étroite collaboration avec le Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), au sein de huit grandes villes du Royaume.

Le Département de Mohammed Abdeljalil, toujours dans le cadre du renforcement du contrôle des infractions routières, a également expliqué qu’il sera procédé à la suppression de la qualité matérielle des dispositions générales relatives aux véhicules et, en contrepartie, le recours à des instances extérieures.

Celles-ci auront la charge du contrôle technique concernant les constructeurs et les importateurs de véhicules, ainsi que leurs agents agréés, en vue de s’assurer de la conformité des véhicules exposés à la vente. Sont aussi prévues l’exécution d’un programme directeur, ainsi que d’un programme informatique d’adoption automatique des PV de contrôle technique et l’étude visant à la délégation des opérations d’accréditation des véhicules, de façon individuelle, à des concessionnaires privés.

L.A.