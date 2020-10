Contribution de solidarité: voici les fonctionnaires concernés (PHOTOS)

Le nouvel impôt proposé par le gouvernement, dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021, baptisé contribution de solidarité, sera prélevé sur un total de 196.465 fonctionnaires qui perçoivent des revenus salariaux annuels de 120.000 DH et plus, à un taux de 1,5%.

C’est ce qu’on relève dans le rapport des ressources humaines qui fait savoir que cette catégorie de fonctionnaires, si ce nouvel impôt est approuvé, constitue 34,58% des 568.149 fonctionnaires que compte le Royaume.

Parmi les salariés concernés se trouvent les fonctionnaires dont le salaire oscille entre 10.000 et 12.000 DH et qui constituent 18,56%. Cependant, les 8,5% des fonctionnaires qui touchent un salaire mensuel net allant de 3.000 à 4.000 DH, ceux qui perçoivent un salaire mensuel net entre 4.000 et 6.000 DH et qui représentent 25,52%, ceux dont les salaires oscillent entre 6.000 et 8.000 DH et qui constituent 31,36 % de tous les fonctionnaires, ainsi que la catégorie qui touche entre 4.000 et 6.000 DH (25,52%) ne sont pas concernés.

Selon les données présentées dans le tableau ci-dessous, 90% des fonctionnaires sont répartis entre six grands départements ministériels, dont le ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, qui emploie 164.531 personnes (46,6% de tous les fonctionnaires), suivis par ceux de l’Intérieur avec 144.183 fonctionnaires (25,4%) et ceux de la Santé, avec 55.252 (9,6%).

