Contrebande: grosse opération des douanes à Salé

Les investigations menées par les services des douanes de la Direction Régionale de Rabat-Salé-Kénitra ont permis, au cours de la semaine dernière, la saisie de près de 4.900 unités de vêtements prêt-à-porter et de chaussures de sport, d’une valeur globale d’environ 700.000 DH.

Dans un communiqué, la direction régionale précise que les investigations effectuées par les services des douanes de la direction régionale de Rabat-Salé-Kénitra au cours de la semaine dernière ont permis d’identifier un entrepôt situé dans la ville de Salé pour y mener une opération de fouille, réalisée par les douaniers de la brigade de Rabat avec le concours d’éléments de la Sûreté Nationale.

Cette opération a permis la saisie d’une grande quantité de vêtements prêt-à-porter et de chaussures de sport, pour un total d’environ 4.900 unités d’une valeur globale de près de 700.000 DH, souligne la même source.

Et d’ajouter que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Administration des Douanes et des Impôts indirects pour lutter contre toutes les formes de contrebande au niveau des différents points d’intervention, aussi bien frontaliers qu’à l’intérieur du territoire national, l’objectif étant de protéger le tissu économique national, ainsi que le consommateur et les finances publiques.

S.L. (avec MAP)