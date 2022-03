Contrebande: grosse opération de la Douane à Tanger

Les éléments de la Douane relevant du service des enquêtes et du contrôle à postériori à Tanger ont saisi, jeudi soir, une quantité importante de chira, de cigarettes et de mélasse de contrebande.

Le chef du service des enquêtes et du contrôle à postériori, relevant de la direction régionale de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Anas Faraj, a souligné que les éléments du service appuyés par les agents de la brigade de Tanger ont procédé, sur la base d’informations précises fournies par l’Administration des douanes et après avoir informé le procureur du roi, à une perquisition dans un bureau commercial d’une société et deux entrepôts situés au centre ville de Tanger, dédiés au stockage d’importantes quantités de produits illicites.

« Cette opération a permis au service douanier de saisir plusieurs produits de contrebande et illicites, ainsi que des produits de consommation qui servaient au camouflage de l’activité réelle qui se produit sur ces locaux », a précisé le responsable dans une déclaration à M24, la chaîne d’information continue de la MAP.

A cet effet, les éléments de la douane ont mis la main sur une grande quantité de cigarettes et environ 100 kg de mélasse de contrebande, ainsi que de nombreux accessoires pour fumeurs, tels que le papier à rouler, les briquets et les bouteilles de narguilé, en plus d’un drone et environ 7 kg de chira sous forme de 676 capsules, a-t-il ajouté.

Le responsable a, par ailleurs, indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’ADII pour lutter contre la contrebande et la fraude sous toutes ses formes, et protéger les consommateurs, notant que les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire sont toujours en cours, en coordination avec le parquet compétent, afin d’en élucider les tenants et les aboutissants.

S.L. (avec MAP)