Contaminé par le Covid-19, Omar Hjira interpelle le ministre de la Santé

Le député istiqlalien à la Chambres des représentants, Omar Hjira, a interpellé le ministre de la Santé sur le sureffectif des centre d’accueil des patients atteints de covid-19, à Oujda.

Et c’est dans une question écrite que le parlementaire, ayant contracté le nouveau coronavirus, demande à Khalid Ait Taleb de fournir un soutien moral et pécuniaire aux établissements hospitaliers connaissant un trop-plein inquiétant de malades de la covid-19.

« Il n’est pas normal que le ministère de la Santé ignore l’évolution de la situation épidémiologique et fasse fi des efforts consentis par les cadres sanitaires », s’est insurgé Omar Hjira. Et d’ajouter que le ministère de tutelle a le devoir de constituer, d’urgence, une commission qui aura pour mission de constater les besoins et le manque total de moyens dont souffrent les hôpitaux de la capitale de l’Oriental, Oujda.

De même que Omar Hjira a demandé au ministre de la Santé les causes de la pénurie de médicaments dans les pharmacies de la ville, dont la vitamine C et Alzac.

Larbi Alaoui et Rim Tbiba