Contaminé par le coronavirus, Abdelkader Amara donne de ses nouvelles (VIDEO)

Le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, déclaré positif au nouveau coronavirus, à son retour d’un déplacement officiel en Europe, revient sur les symptômes qui l’avaient alerté sur son état de santé.

Dans une déclaration à la chaîne Medi 1 TV, Abdelkader Amara a dit avoir ressenti une grande fatigue et de forts maux de tête à son retour au Maroc. Le test qu’il a alors subi a révélé qu’il avait contracté le Covid-19. Depuis, il est confiné à domicile pour 14 jours où les soins nécessaires à son état de santé lui sont prodigués.

Le ministre a également tenu à rassurer sur son état de santé, soulignant qu’il se sent beaucoup mieux. “Dieu merci, ni mon épouse, ni ma fille ne sont infectées”, a ajouté Abdelkader Amara.

A propos du traitement qu’il suit, le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a expliqué prendre les médicaments prescrits par son médecin traitant: “Je n’ai plus de fièvre, ni difficultés respiratoires, ni symptômes psychiques. Le médicament préconisé est le même que celui qui était prescrit contre le malaria et il est fabriqué au Maroc”.

A signaler que son confinement à domicile n’empêche nullement Amara d’accomplir ses fonctions à distance, en étroite coordination avec les services de son département.

Larbi Alaoui