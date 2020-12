Conseil exécutif de l’Unicef: Omar Hilale reconduit à la vice-présidence

Le Groupe des ambassadeurs africains aux Nations-Unies à New York a élu, à l’unanimité, pour une troisième année consécutive, l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, au poste de vice-président du Conseil exécutif de l’UNICEF.

Cette nouvelle élection est une marque de confiance de la part des ambassadeurs du Groupe africain à New York à l’égard de l’ambassadeur du Royaume, son dynamisme au sein de l’Organisation et son engagement pour la cause de l’enfance, d’autant plus que le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance joue un rôle extrêmement crucial en Afrique, qui connaît une forte croissance de ses populations jeunes et infantiles.

Elle revêt, également, une importance particulière, compte tenu des échéances décisives prévues en 2021 au sein du Conseil exécutif de l’UNICEF, particulièrement dans le cadre de la préparation du plan stratégique de cette agence onusienne pour la période 2022-2025.

Les cinq nouveaux membres du bureau du Conseil exécutif de l’UNICEF pour l’année 2021, à savoir les ambassadeurs du Maroc, de la Lituanie, de la République de Corée, du Costa Rica et de la Nouvelle-Zélande, devront, entre autres, évaluer la riposte de l’UNICEF à la pandémie de COVID-19, prendre des décisions cruciales pour réadapter les programmes de l’Organisation en vue de surmonter les retombées de la pandémie sur la réalisation des droits de l’enfant, et s’accorder sur les meilleures actions qui permettront de rebâtir un avenir meilleur et plus résilient pour tous les enfants du monde, sans faire de laissés-pour-compte.

S.L. (avec MAP)