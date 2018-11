Conseil de gouvernement: nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi 1er novembre à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, a indiqué Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville- département de l’Aménagement du territoire national et l’urbanisme, il a été procédé à la nomination de Hafida Aarab, directrice de l’Agence urbaine de Témara-Skhirat et de Mohamed Nejjar, inspecteur régional de l’Urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire (Marrakech), a précisé El Khalfi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

Au niveau du même ministère, Zahae Sahi a été désignée directrice de l’Agence nationale de la rénovation urbaine et de la réhabilitation des constructions menaçant ruine.

Concernant le ministère de la Justice et des Libertés, le conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Ablemajid Ghmija comme directeur de l’Institut supérieur de la magistrature.

Laarbi Benrezzouq, lui, a été nommé directeur de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), au niveau du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique.

S.L. avec MAP