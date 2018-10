Conseil de gouvernement: Mustapha Ramid revient sur sa décision

Mustapha Ramid met fin à son boycott des réunions du Conseil de gouvernement. Le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme avait en effet décidé de ne plus assister au rendez-vous hebdomadaire de l’Exécutif, pour protester contre la non-publication au Bulletin officiel du plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme par le secrétariat général du gouvernement (SGG).

Intervenant ce mercredi après-midi lors d’une rencontre à la Faculté des Sciences juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock, à Casablanca, le PJSidte a indiqué avoir pris la décision d’assister au Conseil de gouvernement, qui se tiendra ce jeudi 1er novembre sous la présidence de Sâad-Eddine El Othmani. Ceci, après avoir été informé que le roi Mohammed VI interviendra en personne pour la publication de ladite Stratégie au Bulletin Officiel, a-t-il affirmé.

Rappelons que ce Plan, qui a été élaboré dans le cadre des réformes politiques et de l’ouverture volontaire qu’a connue le Maroc depuis les années 90, vise à consolider le processus des réformes politiques, à institutionnaliser la protection et la promotion des droits de l’Homme et à encourager les initiatives contribuant à l’émergence d’une démocratie participative. La mise à jour de Plan d’action avait été lancée en juin 2017 par le département de tutelle, et présentée quelques mois plus tard.

Il comporte 430 mesures répartis en 4 axes liés à la démocratie et gouvernance, aux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, à la protection et promotion des droits catégoriels et au cadre institutionnel et juridique.

Y.H.