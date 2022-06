Congé menstruel: non, le PJD n’est pas l’initiateur du projet de loi

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) a exprimé son indignation et son ire à l’encontre du projet de loi proposé par le Groupe de la Justice sociale, à la Chambre des conseillers, et demandant que les femmes fonctionnaires bénéficient de congé pendant leur période de menstruation.

Au moment où ce projet de loi suscite une grande polémique sur les réseaux sociaux, depuis ces deux derniers jours, et que certains l’ont attribué au parti islamique, celui-ci a démenti toute relation avec le Groupe parlementaire, auteur dudit projet.

Cependant, une source du parti de la Lampe a bien concédé que le Groupe de la Justice sociale comprend des membres qui ont été élus conseillers communaux, sous la bannière du PJD. Mais ceux-ci n’ont pas respecté la décision du retrait de la Chambre des conseillers et ce refus leur a valu l’exclusion du parti.

Le PJD n’est donc concerné par aucune appartenance à la Chambre des représentants, à l’exception de celle de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), a précisé la même source, tout en soulignant que ce qui est propagé dans les médias et sur les réseaux sociaux découle d’incompréhension et d’équivoque.

Pour rappel, les trois membres qui ont été élus conseillers communaux sont Mohamed Benfqih, Mustapha Dahmani et Said Chakir. Tous les trois ont décidé de ne plus rester militants du PJD et ont rejoint les rangs d’un groupe auquel ils ont donné le nom de « Groupe de la Justice sociale ».

Ce dernier a expliqué que le projet de loi qu’il a proposé a pour essence « la situation sanitaire des femmes fonctionnaires, pendant la période de leurs règles, qui constitue l’un des aléas auxquels la gent féminine est confrontée dans l’exercice de son travail ». De même que « pendant cette période, de nombreuses difficultés de santé menacent les femmes fonctionnaires et font obstacle à l’égalité professionnelle et à la promotion de la place des femmes au sein de l’Administration », a ajouté une circulaire du Groupe précité.

