Conflit ElGrande Toto-Tijjini : l’avocat du journaliste se prononce (VIDEO)

Il semble que les agissements du rappeur casablancais sont en train de le rattraper. Le journaliste Mohammed Tijjini a déposé plainte auprès du Tribunal de première instance de Casablanca contre ElGrande Toto pour différents motifs.

L’avocat du journaliste, Me Mohamed Karout, a déclaré dans une conférence de presse le 17 octobre, que son client réclame que justice soit faite, suite aux propos tenus par le rappeur contre Tijjini. Le rappeur a partagé une story, le 8 octobre dernier, dans laquelle il menace Tijjini de s’en prendre à lui à son domicile en Belgique.

Ce n’est pas tout. L’avocat a indiqué que le journaliste poursuit le chanteur pour ses agissements sur scène et sur les réseaux sociaux, notamment pour ce qui est de sa consommation de cannabis et d’alcool, en plus d’atteinte à la pudeur.

Me Karout a indiqué que la Loi ne peut en aucun cas ignorer des agissements similaires, vu l’impact négatif que cela peut avoir sur la jeunesse marocaine.

A.O.