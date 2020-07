Confinement: voici la principale source de tension pour les Marocains

Les soucis financiers sont la source de tension et de dispute conjugale pour plus d’un marocain sur cinq (22%) durant le confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Les parts les plus élevées sont enregistrées parmi les jeunes de moins de 24 ans (28%), les chômeurs (26%), les couples ayant des enfants (26%) et les ruraux (25,4%), souligne le HCP dans une note sur les rapports sociaux dans le contexte de la pandémie du covid-19 – 2ème panel de l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.

Ladite note fait également ressortir que plus de 12% des parents d’enfants en âge de scolarisation, dont 67% des cas plus qu’à l’accoutumée, rapportent avoir eu des disputes conjugales à cause de l’accompagnement scolaire des enfants (14% parmi les citadins et 9% chez les ruraux).

En outre, le HCP relève que près d’un marocain sur cinq (18,6%), 20,3% chez les femmes et 17,2% parmi les hommes, se disputent avec le conjoint au sujet de l’éducation des enfants hors leur accompagnement scolaire (le comportement avec les enfants, temps accordé aux enfants, temps passé par les enfants devant les écrans, etc), précisant que 59% d’entre eux rapportent que ce conflit s’est reproduit plusieurs fois qu’auparavant.

Et d’ajouter que plus de 8,4% des marocains (10% parmi les citadins et 7% les ruraux, 10% parmi les femmes et 7% les hommes) rapportent avoir eu des disputes conjugales au sujet du partage des tâches ménagères au sein du couple, dont 63% des cas plus qu(auparavant.

La gestion des activités de loisirs (regarder la télévision, activités familiales, etc) sont également des sujets de disputes pour 6,8% des marocains (7,3% en urbain contre 5,7% en rural et 8,7% parmi les femmes contre 4,8% chez les hommes).

Ces modules ont été abordés, parmi d’autres, lors du deuxième panel réalisé du 15 au 24 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 2.169 ménages en vue d’appréhender l’évolution des comportements socioéconomiques et préventifs face à cette pandémie et d’évaluer ses répercussions sur les différentes couches de la population marocaine en termes d’accès aux produits de base, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au revenu.

S.L. (avec MAP)