Confinement: les séries à ne pas rater

La quarantaine passe mieux avec des fictions et histoires en plusieurs épisodes. Cette pause exceptionnelle est l’occasion de découvrir des œuvres que l’on a vues passer ou passées inaperçues. Zoom sur les séries du moment qui font rire, réfléchir, permettent de s’évader ou de mieux comprendre le passé…

Le Bureau des Légendes

Avec une saison 5 qui vient tout juste de tomber (lundi 6 avril) le Bureau des Légendes est une série Canal Plus des plus originales. La série s’infiltre dans les coulisses de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Un département appelé le Bureau des légendes (BDL) pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français, les Clandestins. En immersion dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d’être recrutées comme source de renseignements. Opérant dans l’ombre «sous légende», c’est-à-dire sous une identité fabriquée de toute pièce, ils vivent, de longues années durant, dans une duplicité permanente. Mathieu Kassovitz, parfait en Guillaume Debailly -alias «Malotru- mystérieux et touchant. La série commence avec son retour de Damas, après six ans de mission où il se voit promu au sein du bureau. L’on découvre qu’il n’arrive pas à oublier sa vie en Syrie… Une série originale et d’une belle précision qui suit des personnages énigmatiques, engagés dans des missions souvent dangereuses. «Ce sont des gens que l’on rencontre dans le métro, qui sont discrets. S’il n’y a pas d’attentat, c’est grâce à eux», confie Mathieu Kassovitz qui avoue que la série a une bonne réputation auprès de la DGSE. Réalisés par Éric Rochant, les épisodes sont dirigés par plusieurs réalisateurs dont la Marocaine Laila Marrakchi.

Good Doctor

Atteint du syndrome d’Asperger ainsi que de celui du savant, le chirurgien Shaun Murphy, fraîchement diplômé, rejoint un prestigieux hôpital de San José. Livré à lui-même, il éprouve des difficultés à s’intégrer à l’équipe. Mais en mettant son incroyable don au service de ses patients, ce jeune prodige suscite vite l’admiration de certains de ses pairs. D’autres, en revanche, n’attendent qu’une erreur de sa part pour le sortir de la course. Une série touchante où la médecine est pratiquée autrement, à travers l’œil d’un médecin autiste. Ce n’est pas une simple série médicale, mais les coulisses de la vie d’un être humain qui souffre d’autisme. Selon Allociné, interrogé par la presse sur la façon dont Good Doctor s’empare de la question de l’autisme, David Shore, son créateur, a indiqué que lui et son équipe ont rencontré de nombreux praticiens avant de créer le personnage de Shaun Murphy, incarné par l’excellent Freddie Highmore. Cependant, pour le scénariste-producteur, ce dernier est «un personnage bien spécifique», non une représentation du trouble autistique en général. Une série en 4 saisons à savourer.

The Crown

Amateurs d’histoire et de biopics, la série sur la Reine Elizabeth est faite pour vous! En trois saisons, cette œuvre britannique suit le parcours d’une jeune reine de 25 ans qui n’était pas encore prête pour le pouvoir. Secrets, politique, famille, scandales, tout est là. Si ce sont les acteurs Claire Foy, Matt Smith et Vanessa Kirby qui ont eu la lourde tâche d’incarner, respectivement, la Reine Elizabeth, le Prince Philip et la Reine Margaret les deux premières saisons, la saison 3, qui montre une reine plus âgée, est campée par l’excellente Olivia Colman entourée de Tobias Menzies et Helena Bonham Carter. Un casting 5 étoiles pour plus de crédibilité et des faits historiques que l’on découvre ou redécouvre autrement, par le prisme d’un règne sans précédent. «The Crown s’inscrit dans une volonté de respecter la réalité historique. Néanmoins, cela n’empêche pas le scénariste d’injecter des éléments de pure fiction pour mettre en valeur les thèmes sur lesquels il a choisi de centrer son histoire. C’est par exemple le cas de la lettre de sa grand-mère, la Reine Marie, qui est donnée à Elisabeth à son retour à Londres après avoir appris la mort de son père, le Roi George VI. Il y est écrit qu’elle doit aussi faire le deuil d’Elisabeth Mountbatten pour devenir Elisabeth Regina».

Euphoria

Tirée d’une histoire vraie, Euphoria est une série qui traduit les coulisses de l’adolescence et des dérives de la drogue. À 17 ans, Rue Bennett, fraîchement sortie de désintox, cherche à donner un sens à son existence. Elle se lie très vite à Jules Vaughn, une fille trans récemment arrivée en ville après le divorce de ses parents. Dans leur sillage gravitent Nate Jacobs, un sportif dont les problèmes de colère masquent des complexes sexuels, Maddy Perez, la petite amie de Nate, Chris McKay, star de l’équipe de football qui peine à suivre les cours, et Cassie Howard, dont le passif sexuel continue de la poursuivre. Lexi Howard, jeune sœur de Cassie et amie d’enfance de Rue et Kat Hernandez, est en pleine exploration de sa sexualité. Réalisée par Sam Levinson, la série est un bijou de la chaîne HBO. Les jeunes acteurs Zendaya, Hunter Schafer ou encore Jacob Elordi donnent de la profondeur aux épisodes. La mise en scène est sophistiquée, et la photographie à couper le souffle. Deux saisons de huit épisodes à découvrir de toute urgence.

Fleebag

Il s’agit certainement d’une des séries les plus brillantes de la décennie. Sous ses apparences de série banale , Fleebag est une réflexion sur la vie. Le quotidien à la fois drôle et touchant de Fleabag, une femme à la répartie cinglante, portée sur le sexe, en colère et assaillie par le deuil, qui fait ce qu’elle peut pour survivre à la vie moderne londonienne, est décrit de manière touchante et intelligente. La plume de l’extraordinaire Phoebe Waller-Bridge, scénariste, réalisatrice et actrice principale du film, fait sensation. Originale à bien des égards, la série so british est universelle dans ses thèmes et son féminisme. Engagée, elle aborde les thèmes de la vie avec assurance et maladresse, ironie et drôlerie, en parcourant les relations familiales complexes avec beaucoup de justesse. Dans Fleebag, il n’y a pas de place pour les clichés ou l’approximation. Et avec Andrew Scott et Sian Clifford au casting, on ne peut que savourer le jeu shakespearien et inspiré des Anglais.

Years and years

Dans cette série, la vie des Lyons, famille de Manchester, est racontée pendant 15 ans alors que la Grande-Bretagne se retire de l’Europe et qu’un nouveau monde émerge. Vivienne Rook, une célébrité rebelle devenue femme politique majeure, divise l’opinion par ses prises de position controversées. Son arrivée au pouvoir va bouleverser le pays mais pas que. Une famille ordinaire peut-elle faire la différence? Tel est le pitch de la série à succès Years and years. Une série brillante et attachante qui aborde la politique autrement, les faits de société à travers une famille en apparence banale. Le tout sublimé par un casting fort composé d’Emma Thompson, Anne Reid et Rory Kinnear. Une saison de 6 épisodes à faire tourner la tête.

Jihane Bougrine (Source: Les Eco)