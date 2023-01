Confinement, fermeture des frontières… Un expert rassure les Marocains

Après la recrudescence des cas de covid-19 dans de nombreux pays comme la Chine, les Etats-Unis ou encore l’Australie, plusieurs Marocains ont exprimé leur inquiétude quant à un retour des mesures restrictives au Royaume. Surtout après la décision du Maroc de fermer ses frontières avec la Chine.

A ce propos, Said Moutaouakil a tenu à rassurer les citoyens, indiquant que le temps du confinement ou de la fermeture des frontières est totalement révolu.

Dans une déclaration à Le Site info, le membre du comité technique et scientifique de la covid-19 a précisé que les autorités ont dû imposer le confinement en 2020 afin de faire face à ce nouveau virus. «Aujourd’hui, il n’y a aucun risque. Aucun confinement ne sera instaura et les frontières ne vont pas fermer vu que la situation épidémiologique est stable. La décision de fermer les frontières aux voyageurs en provenance de Chine est exceptionnelle et sera annulée au bon moment», rassure l’expert.

Et d’ajouter que la Chine a connu une rechute épidémique à cause de la baisse d’immunité de ses citoyens. « La stratégie mise en place dans le pays pour faire face au virus n’était pas efficace», a assuré Dr Moutaouakil.

H.M.