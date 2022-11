Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le cancer, l’association Dar Zhora organisé une conférence débat sur l’importance des soins de support en cancérologie, mardi 22 Novembre de 17H00 à 19H00 à l’hôtel Barcelo – Anfa Casablanca.

Cette rencontre était animée par Dr Myriam NCIRI Présidente fondatrice de Dar Zhor, Dr Nawal BOUIH, Oncologue Radio thérapeute dans le secteur privé, Dr Zouhour BOURHALEB Oncologue Radiothérapeute au CHU de Casablanca et Présidente de la Société Marocaine de Cancérologie

Les «soins de support» traduit de l’anglais « supportive care », sont définis comme l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades pendant et après la maladie. Ils se font en association avec les traitements spécifiques du cancer et visent à assurer la meilleure qualité de vie possible sur les plans physique, psychologique et social. Ils prennent en compte les différents besoins de la personne malade ainsi que ceux de son entourage et sont proposés dès l’annonce du diagnostic, pendant les traitements et après les traitements.

Il s’agit d’une approche centrée sur les besoins du patient, qui associe aux traitements médicaux conventionnels du cancer, des thérapies complémentaires, des approches «corps–esprit» ou encore des modifications du style de vie pour mieux gérer les symptômes physiques et émotionnels liés au cancer et à ses traitements.

Cette approche intégrative de la médecine, améliore la qualité de vie, la tolérance aux traitements avec moins d’abandon et augmente les chances de survie.

Au Maroc, chaque année 60.000 cas de cancer sont diagnostiqués et le cancer représente la 2ème cause de mortalité. Si les progrès thérapeutiques sont considérables, ils doivent s’accompagner du maintien d’une bonne qualité de vie, c’est-à-dire de la capacité à être autonome, à accomplir son travail ou ses tâches quotidiennes, à avoir un bon état psychologique et à maintenir des relations sociales.

Toute personne atteinte d’un cancer, quel que soit l’endroit où elle se trouve, devrait pouvoir bénéficier de soins de support et d’un accompagnement approprié.

Les patients et patientes présentes à cette conférence ont témoigné de leur vécu du cancer et du rôle important des soins de support pour surmonter l’épreuve de la maladie

De leur côté les soignants intervenant bénévolement à l’association Dar Zhor,ont mis l’accent sur l’efficacité des thérapies complémentaires qu’ils pratiquent pour atténuer les effets secondaires des traitements ou de la maladie et l’impact positif du parcours de soins sur l’évolution des malades qu’ils accompagnent. Il s’agit notamment de groupes de parole, de séances d’hypnose, d’ateliers d’art thérapie, d’ateliers de conseils en nutrition, de séances de thérapies sportives adaptées ou encore de soins socio esthétiques.

« L’idée est d’intégrer dans chaque parcours médical, pour chaque patient, une dimension qui n’est pas seulement en rapport avec sa maladie mais avec sa dimension psychologique , sociale , émotionnelle et donc intégrer toutes ses dimensions pour fournir une médecine de qualité qui ne se soucie pas que de la maladie mais de l’individu dans toute sa globalité . »

Dr Alain Toledano( Radiothérapeute – Président fondateur de l’Institut Rafaêl – Paris )