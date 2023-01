Condoléances Royales à la famille de l’humoriste feu Abderrahim Tounsi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’humoriste feu Abderrahim Tounsi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès de feu Abderrahim Tounsi, que Dieu l’agrée dans Son vaste Paradis.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à leurs proches et à la grande famille artistique du regretté, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, suite à la disparition de l’un des pionniers de la comédie théâtrale engagée au Maroc, connu pour son authenticité et sa créativité.

Le Souverain dit Se remémorer les qualités humaines et l’esprit créatif de feu Abderrahim Tounsi à travers le personnage d' »Abderraouf », qui a marqué le parcours artistique distingué du défunt et lui a valu l’admiration, des décennies durant, d’un grand public passionné de son style humoristique élégant et raffiné.

Sa Majesté implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à l’art et à sa Patrie, de l’accueillir dans Son vaste Paradis et d’accorder à ses proches patience et réconfort.