Condoléances du roi Mohammed VI au roi de Malaisie

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, suite au décès de son père, sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de sultan Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, exprimant au roi de Malaisie, et à travers lui, à son illustre famille et au peuple malaisien frère, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion.

A cette occasion, le roi implore le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et d’accueillir le défunt dans son vaste paradis.

S.L. (avec MAP)