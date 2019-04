Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Grand-Duc Henri de Luxembourg, suite à la disparition de son père, le Grand-Duc Jean de Luxembourg.

En cette triste circonstance, le Souverain adresse au Grand-Duc Henri de Luxembourg et, à travers lui, aux membres de la famille grand-ducale de Luxembourg et à l’ensemble du peuple luxembourgeois, ses condoléances les plus attristées et l’expression de sa profonde compassion.

S.L. (avec MAP)