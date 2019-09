Condoléances du roi Mohammed VI à la famille El Azzouzi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du dirigeant syndicaliste feu Abderrahmane El Azzouzi, décédé mercredi soir à l’age de 75 ans.

Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de la famille du regretté, et à travers eux à l’ensemble de ses proches, ses amis et de sa famille politique et syndicale nationale, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte de l’un des pionniers du mouvement syndical au Maroc, qui a contribué à la consécration de l’action syndicale et à la défense, avec fidélité et dévouement, des questions de la classe ouvrière, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Le roi dit partager les sentiments de la famille du défunt suite à cette perte inscrite dans le destin imparable de Dieu, implorant le Très-Haut de rétribuer amplement le regretté pour ses actions louables au service de sa patrie et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi les serviteurs vertueux.