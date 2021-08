Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feue Fatima Regragui

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances aux membres de la famille de l’actrice marocaine feue Fatima Regragui.

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec une vive émotion le décès de l’artiste Fatima Regragui, implorant le Très Haut de l’entourer de Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte, et à travers eux, ses proches et sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la perte d’une comédienne pionnière et émérite qui a contribué durant des décennies à enrichir le paysage artistique avec ses brillantes interprétations au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Le Souverain dit partager la peine des membres de la famille de feue Fatima Regragui suite à cette perte cruelle, implorant le Très-Haut de l’accueillir dans Son vaste paradis, de la rétribuer amplement pour ses services louables rendus à la Patrie et d’accorder patience et réconfort à sa famille.

M.S. (avec MAP)