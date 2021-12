Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Pierre Casalta, fondateur de Medi1

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du fondateur et ancien directeur de Radio Méditerranée Internationale « Medi1Radio » et de la chaîne « Medi1Sat », devenue par la suite « Médi1TV ».

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec émotion la triste nouvelle de la disparition de Pierre Casalta.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de leurs proches et amis, ses condoléances les plus vives et sa profonde compassion suite au décès de Pierre Casalta, qui a su, par son professionnalisme et son expérience, contribuer au développement et à l’enrichissement du paysage médiatique national.

Le Souverain tient à rendre hommage aux qualités humaines et professionnelles du regretté défunt dont la détermination, l’enthousiasme et le goût de la création ont marqué l’univers audiovisuel marocain.

W.R