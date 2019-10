Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Messaoud Agouzzal

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du résistant feu Messaoud Agouzzal, décédé samedi à l’âge de 89 ans.

Dans ce message, le Souverain exprime à la famille du défunt, et à travers elle à tous ses proches et amis, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion face à cette perte cruelle imparable, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience, consolation et réconfort. Le roi dit se remémorer avec considération les hautes qualités humaines du défunt, en invoquant son esprit patriotique sincère et son attachement aux constantes sacrées de la Nation et au glorieux Trône alaouite.

Tout en disant partager les peines de la famille du regretté, le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les nobles actions qu’il a consenties au service de la Patrie et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi les saints et les vertueux.

Moulay Messaoud Agouzzal, Homme d’affaires et résistant, est décédé, samedi dans un hôpital à Casablanca, à l’âge de 89 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de la CGEM de Meknès-Ifrane.

Né en 1930 à Ida Ougnidif, province de Chtouka Ait-Baha, cet autodidacte était opérateur économique exceptionnel qui a réussi à bâtir au lendemain de l’indépendance un conglomérat économique, diversifié et prospère.

Dans les années 40, feu Messaoud Agouzzal s’était lancé dans une activité de négoce d’huile d’olive qui lui a rapporté beaucoup d’argent, puisqu’en 1956 il était devenu le premier exportateur d’huile d’olive vers l’Italie.

Deux décennies plus tard, Moulay Messaoud va créer les “Huilleries de Meknès”, puis en 1974 il va se lancer dans le secteur immobilier, mais l’ascension va venir lors de la vague de marocanisation, dans laquelle, Messaoud Agouzzal va racheter Chimicolor et Chimilabo.

Le nom de Moulay Messaoud Ben Brahim Agouzzal était aussi lié à la résistance et à la lutte contre l’occupation. Le défunt est également connu pour avoir participé à la logistique déployée lors de la Marche verte.

