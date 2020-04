Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Marcel Botbol

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de l’artiste feu Marcel Botbol.

Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de la famille de feu Botbol et, à travers eux, à l’ensemble de la communauté juive marocaine et à sa grande famille artistique, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d’un artiste “pionnier et talentueux” qui a enrichi le répertoire artistique marocain par ses créations musicales distinguées et inspirées du patrimoine judéo-marocain, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Le Souverain dit partager, en cette circonstance douloureuse, les sentiments de la famille du regretté, se remémorant, avec estime, le patriotisme sincère du défunt et son attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite et priant le Très-Haut de rétribuer amplement feu Botbol pour ses louables services rendus à sa patrie.

M.S. (avec MAP)