Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Haj Houcine Berrada

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du résistant feu Haj Houcine Berrada.

En cette triste circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à tous ses proches, amis et compagnons, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion en la perte de l’un des piliers du Mouvement national et de l’Armée de libération qui ont fait preuve de dévouement dans la lutte contre le colonialisme et se sont sacrifiés pour la défense de l’unité et de l’indépendance de la Patrie, dans un esprit de loyalisme sincère au glorieux Trône alaouite et d’attachement aux constantes sacrées de la Nation.

Le Souverain implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt pour ses sacrifices et pour les nobles actions qu’il a consenties au service de la Patrie et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi les saints et les vertueux.

M.S. (avec MAP)