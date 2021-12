Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Fahd Yata

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du journaliste Fahd Yata, décédé samedi à l’âge de 69 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde émotion la triste nouvelle du décès du grand journaliste Fahd Yata, soulignant qu’avec sa disparition, la scène médiatique nationale perd l’un de ses pionniers, reconnu pour son engagement, son professionnalisme et sa négation de soi, ainsi que pour sa contribution au développement de la presse écrite et à la consolidation de l’image noble de la profession et de sa déontologie.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à ses proches, et à travers eux à sa grande famille journalistique et universitaire, ainsi qu’à ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

Se remémorant avec estime les qualités du défunt, son patriotisme sincère et son attachement aux valeurs sacrées et aux constantes de la Nation, le Souverain implore le Tout-Puissant d’accueillir feu Fahd Yata dans Son vaste paradis et de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie et à sa société, ainsi que pour les bonnes oeuvres qu’il a accomplies.

IH