Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Ahmed Snoussi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’Ambassadeur feu Ahmed Snoussi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion la nouvelle du décès de l’ambassadeur Ahmed Snoussi.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de leurs proches et amis, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de ce grand patriote et Homme d’Etat connu pour son abnégation et son altruisme au service des intérêts suprêmes de la Nation dans les différentes hautes responsabilités qui lui ont été confiées, que ce soit au service du glorieux Trône Alaouite ou dans les postes gouvernementaux et diplomatiques qu’il a occupés.

Le Souverain rappelle que le disparu était un brillant ambassadeur et un digne représentant de la diplomatie marocaine lors des rassemblements internationaux et dans plusieurs pays, de même qu’il incarnait un exemple d’ouverture, de dévouement sincère et de défense des justes causes de la Nation et de ses constantes et sacralités.

Disant partager la peine de la famille du défunt suite à cette perte, la volonté divine étant imparable, SM le Roi dit se remémorer avec estime, les valeurs, la haute compétence professionnelle ainsi que la fidélité et le loyalisme indéfectibles de feu Snoussi au glorieux Trône Alaouite, implorant le Très-Haut de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa Patrie, de l’accueillir parmi les martyrs et les vertueux, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à sa famille.