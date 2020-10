Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Ahmed Dghrni

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu maître Ahmed Dghrni.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction le décès du maître Ahmed Dghrni, que le Très-Haut l’entoure de Sa vaste miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de ses proches, amis et à sa grande famille militante, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d’un militant connu pour sa compétence professionnelle et son engagement vis-à-vis des principes nobles du métier d’avocat et des questions des droits de l’homme.

Le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder à la famille du défunt ainsi qu’à tous ses proches et amis patience et réconfort et de rétribuer amplement le regretté pour les bonnes oeuvres et de l’accueillir dans Son vaste paradis.

M.S. (avec MAP)