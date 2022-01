Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Abdelkader El Badaoui

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du dramaturge Abdelkader El Badaoui, décédé vendredi à l’âge de 88 ans.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une profonde émotion le décès d’Abdelkader El Badaoui, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à l’ensemble des ses proches, à sa grande famille artistique et à tous ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’un des piliers du théâtre marocain qui a contribué, durant plusieurs décennies, au renouveau et à la modernisation du répertoire théâtral national, aux niveaux de l’interprétation, du scénario et de la mise en scène, que ce soit avec la troupe « Théâtre El Badaoui » ou à travers les brillantes œuvres télévisuelles et radiophoniques.

Partageant la peine des membres de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, le Souverain dit se remémorer, avec estime, les qualités humaines et le patriotisme sincère que le disparu a incarnés tout au long de sa carrière, au cours de laquelle il a érigé l’art théâtral en levier des valeurs nobles et authentiques de la société marocaine.

Le Roi implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort à la famille du regretté, de le rétribuer amplement pour les services artistiques louables rendus à sa patrie et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.