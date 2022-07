Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Abdelhadi Baraka

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdelhadi Baraka, doyen des chorfas Alamiyine.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès d’Abdelhadi Baraka, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les élus vénérables.

Suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, le Roi exprime aux enfants du défunt, Nabila, Lamiae, Nabil et Adnane, à la famille Baraka, à l’ensemble des chorfas Alamiyine et aux amis et admirateurs du défunt, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, priant Dieu de leur accorder patience et réconfort.

Le Souverain se remémore avec estime l’indéfectible attachement du regretté à la Personne de SM le Roi et au Glorieux Trône Alaouite, ainsi que ses grandes qualités et son patriotisme sincère, soulignant que le défunt était fidèle à sa religion et à sa Patrie dans les différentes missions qu’il a assumées, tout en veillant à servir les chorfas Alamiyine parmi les adeptes de la Tariqa El Machichiya Chadiliya.

Le Roi implore aussi le Très-Haut d’entourer de sa miséricorde le saint Moulay Abdeslam Ben Mchich dont le mausolée connaît une grande affluence des adeptes et visiteurs de différentes régions du Royaume.

Le Souverain prie Dieu, en ces jours bénis, d’entourer de sa miséricorde feu Abdelhadi Baraka, de le rétribuer amplement pour les services rendus et pour ses bonnes oeuvres au service de sa religion et de sa Patrie.