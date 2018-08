Conditions des pèlerins marocains: le ministère met les choses au clair

Suite aux informations véhiculées par certains sites d’informations au sujet des conditions de séjour des pèlerins marocains dans les Lieux Saints, le ministère des Habous et des Affaires islamiques regrette, dans un communiqué, que certains des contenus diffusés sur ce sujet sont en réalité “des mensonges proférés les années passées, comme le prouvent les numéros de bureaux (75 et 80) apparus dans des extraits filmés, alors que les numéros des bureaux de la délégation officielle de cette année se situent entre le 105 et le 112”.

A la fin du deuxième jour du Tachriq, aucun pèlerin n’est reporté manquant, indique jeudi le ministère des Habous et des Affaires islamiques, soulignant que l’ensemble des pèlerins ont accompli leurs rites ou sont sur le point d’achever le dernier d’entre eux, à savoir Tawaf al-ifada, après que plus de la moitié des pèlerins ont quitté Mina vers la Mecque.