Conditions d’entrée au Maroc: deux experts pointent du doigt les incohérences

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale demande aux voyageurs voulant se rendre par voie maritime au Maroc de présenter, soit un pass vaccinal, soit un test PCR négatif de moins de 72 heures. De ce fait, de nombreux citoyens s’interrogent sur le maintien des conditions concernant les voyageurs qui optent pour la voie aérienne.

Dans ce cadre, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre du Comité technique et scientifique, a assuré l’existence de recommandations ayant pout but d’alléger ces conditions au profit des voyageurs choisissant l’avion comme moyen de transport.

Ainsi, le Professeur Moulay Mustapha Ennaji a déclaré à Le Site info que les voyageurs présentant un pass vaccinal ou un test PCR négatif ne sont donc pas contaminés et ne constituent alors aucun risque pour autrui. De même a-t-il précisé, la situation épidémiologique au Maroc est stable et, de ce fait, l’allègement des mesures restrictives devient une nécessité, mais à condition que la vigilance et les précautions demeurent de vigueur.

De son côté, Dr Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, a également insisté sur la nécessité d’assouplir les mesures préventives et sanitaires, du moment que la situation épidémiologique connaît une stabilité certaine. Et à Le Site info, il a souligné qu’avec l’amélioration de plus en plus constatée de la situation sanitaire, l’assouplissement des mesures restrictives va aller crescendo et qu’il faut seulement que les citoyens fassent preuve d’un peu de patience.

Dr Hamdi a également précisé que lorsque la situation épidémiologique au Maroc s’améliorera davantage, plus d’allègement de mesures restrictives suivra et il ne sera plus question de la présentation du pass vaccinal ou d’un test PCR pour les Marocains résidant au Maroc.

L.A.