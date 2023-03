Conditions de travail: ce qu’en pensent les Marocains actifs (Enquête)

Près de 67% des Marocains actifs jugent que leurs conditions de travail, en dehors du salaire, sont bonnes, dont 31% les qualifient de très bonnes et 36% de plutôt bonnes, selon une enquête du Groupe Sunergia.

Dans le détail, les femmes (73%) et les jeunes de 18-24 ans (74%) sont davantage satisfaits de leurs conditions de travail, précise l’étude intitulée « Perception des Marocains sur leurs conditions de travail ».

Les personnes en fin de carrière âgées de 55-64 ans (40%) et les habitants du rural (45%) sont davantage insatisfaits, d’après la même source. Par ailleurs, l’étude fait savoir que pour les personnes qui jugent que leurs conditions de travail sont bonnes, près de la moitié (49%) citent le facteur de la flexibilité des horaires, 32% évoquent l’environnement non toxique et la charge de travail équilibrée, 4% citent l’évolution rapide de la carrière, tandis que l’absence de hiérarchie et la possibilité de travail à distance sont cités par 3% des répondants.

Pour les personnes qui jugent que leurs conditions de travail sont mauvaises, 42% pointent en particulier la charge lourde du travail, 24% évoquent les horaires non flexibles, 23% l’instabilité de l’emploi ou la baisse de l’activité, 10% citent l’environnement toxique et 9% la faible évolution de la carrière.

S.L.