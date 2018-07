Condamnations après l’exportation de vaches malades au Maroc

Cela date du 30 juin 2011! Des vaches malades ont été importées d’Irlande au Maroc. Et sur 120 bovins, 20 avaient été emportés par la maladie et 4 ont été abattus. Les bêtes étaient atteintes de rhinotrachéite infectieuse bovine, rapportent plusieurs médias marocains, faisant référence au journal irlandais “Irish Times”.

Cette grave maladie, connue sous le nom d’IBR, se manifeste par une attente oculaire et des troubles de la reproduction. Les services du ministère de l’Agriculture avaient découvert que les vaches importées étaient malades et le Maroc avait déposé plainte auprès des autorités compétentes.

Cette affaire a fini par être jugée par la Haute Cour de justice irlandaise. Un vétérinaire, Cornelius Linehan, âgé de 60 ans a été condamné pour “inconduite professionnelle”. En effet, c’était lui qui avait utilisé son cachet pour certifier que les vaches malades qui allaient être exportées vers le Maroc étaient saines.

Son complice, dans cette affaire qui a entaché la filière irlandaise des viandes rouges, a écopé d’une amende de 100 000 euros et d’une peine de quatre et demi de prison avec sursis. Il s’agit de David Hunter, un éleveur de bovins et producteur de viandes rouges et les 120 vaches importées au Maroc provenaient de son élevage.

L.A.