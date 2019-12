Condamnation de “Moul Lkaskita”: son épouse crie à l’injustice

Le youtubeur Mohamed Sekkaki, alias “Moul Lkaskita”, a été condamné, jeudi, par le tribunal de première instance de Settat, à une peine de quatre ans de prison ferme et à une amende de 40.000 DH. Il avait été interpellé suite à la publication d’une vidéo comprenant des injures à l’encontre des Marocains et des institutions constitutionnelles.

À l’annonce du verdict, l’épouse de “Moul Lkaskita” a été prise d’une crise d’hystérie. “Ce jugement est injuste”, a-t-elle clamé, faisant savoir qu’elle ne s’attendait pas à une sanction aussi sévère.

Fatima-Zahrae a affirmé que son mari, sous le choc, a ri au moment de l’annonce du verdict.

“Mon mari s’est excusé auprès du roi et des Marocains, mais malgré cela, il a été sévèrement jugé”, a-t-elle déclaré, précisant que son époux n’a commis “aucun crime pour être jeté derrière les barreaux”.

Rappelons que son arrestation était intervenue après que plusieurs citoyens ont déposé plainte contre lui auprès du ministère public. Après consultation des résultats de l’enquête menée par la Brigade nationale de la Police judiciaire (BNPJ), il s’était avéré que plusieurs expressions contenues dans sa vidéo n’avaient aucun rapport avec la liberté d’expression et constituaient, du point de vue juridique, des crimes sanctionnés par la loi, avait précisé le procureur du roi près le tribunal de première instance de Settat dans un communiqué.

Les investigations avaient aussi révélé que cet individu avait reçu d’importants transferts d’argent de l’étranger en contrepartie de ses activités, selon la même source. Le prévenu avait été déféré devant le tribunal en état d’arrestation et poursuivi pour son implication dans le délit d’injures publiques à l’égard d’individus, outrage à la pudeur à travers des gestes et des comportements obscènes, outrage aux institutions constitutionnelles et possession de drogue, rappelle-t-on.

