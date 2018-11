Condamnation de Bernani: la Cour d’appel a tranché

Cette dernière avait été condamnée par le tribunal de première instance de Casablanca à six mois de prison ferme et à une peine d’amende de 1000 dirhams. Elle était poursuivie pour “diffamation de la PJ” et “fausse déclaration”.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK