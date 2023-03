Concurrence sur le marché national: Ahmed Rahhou en parle (VIDEO)

L’INVITÉ DES ÉCO. Conflit d’intérêts, déclaration d’intérêt, liberté des prix, autant de dispositifs mis en place pour asseoir le rôle de régulation du Conseil de la concurrence. Ahmed Rahhou, président du Conseil, qui a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses de l’Invité des ÉCO, a mis en exergue les différentes mesures visant à consolider la position de l’institution. Sans ambages, l’exercice s’est déroulé dans un esprit d’échange et de clarification.

« La concurrence n’est pas une fin en soi. C’est tout un système », indique Rahhou lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de la concurrence sur le marché national.

Et d’ajouter: « À travers l’histoire économique du monde entier, il a été démontré que la concurrence est le meilleur moyen pour rendre une économie efficace. Bien sûr, une économie efficace permet de créer de la prospérité et donc de l’emploi, mais aussi elle aide à sauvegarder l’intérêt du consommateur, à travers cinq règles que nous considérons comme essentiel pour le suivi de la politique de la concurrence dans son efficience et dans ses finalités ».

Ahmed Rahhou explique que « le premier élément, sur les cinq, est le fait d’éviter les pénuries. C’est une situation que nous connaissons au Maroc plutôt positivement, puisque les marchés sont généralement bien pourvus et que notre pays ne connaît pas, contrairement à beaucoup d’autres pays où les queues se font à cinq heures du matin pour tel ou tel produit. Donc c’est la concurrence et le libre jeu de la concurrence qui, en général, permet d’alimenter les marchés de façon efficiente. Le deuxième élément de la concurrence, c’est de permettre non seulement que les produits soient disponibles, mais que le consommateur ait le choix de plusieurs produits. Le troisième point c’est d’avoir des produits de qualité, car la concurrence entre acteurs contribue à améliorer la qualité. Le quatrième volet concerne l’innovation, car pour entrer dans un marché concurrentiel, il faut apporter des choses nouvelles ». Plus de détails dans cette vidéo.